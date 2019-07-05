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Сбежавшего совладельца «Зимней вишни» выдадут России 

Газета.Ru + ещё 10 56 минут назад
Суд в Польше принял решение экстрадировать в Россию сбежавшего совладельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, передает РИА "Новости".
Суд Варшавы передал дело министру юстиции, который должен принять окончательное решение.
Ранее российская генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче сбежавшего совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, которого задержали после того, как он год скрывался от следствия.
25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
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Пожары , Вячеслав Вишневский , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Варшава , Кемерово , Польша
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