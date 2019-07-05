Сбежавшего совладельца «Зимней вишни» выдадут России

Суд Варшавы передал дело министру юстиции, который должен принять окончательное решение.

Ранее российская генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче сбежавшего совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, которого задержали после того, как он год скрывался от следствия.

25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.