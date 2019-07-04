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В Берлине загорелся вьетнамский рынок 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: Reuters
Вьетнамский рынок Don Xuang Center горит в Берлине, облако дыма видно на расстоянии нескольких километров, сообщил телеканал n24.
Как сообщили спасательные службы, звонок о пожаре поступил на пульт около 12.00 (13.00 мск). В настоящее время движение транспорта в районе пожара ограничено, сообщает в соцсети Twitter берлинская транcпортная сеть BVG.
Причины возгорания пока неизвестны. Спасатели призвали жителей окрестных домов закрыть окна в квартирах в связи с сильным задымлением. На месте работают около 60 пожарных. По предварительной информации, эпицентр возгорания находится в одном из контейнеров, примыкающих к большому торговому ангару.
Крупнейший вьетнамский рынок в Берлине расположен в восточной части города, в районе Лихтенберг. На площади размером в 24 футбольных поля размещены восемь больших ангаров длиной до 200 метров. Около двух тысяч магазинов предлагают на территории рынка одежду, электронику, продукты питания, игрушки, обувь, сумки. Тут же расположены рестораны, парикмахерские, салоны страхования, адвокатские услуги, налоговые консультации и бюро переводчиков. В Берлине официально проживают около 27 тысяч граждан Вьетнама. Рынок также посещают коренные жители немецкой столицы и туристы.
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Пожары , Происшествия
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