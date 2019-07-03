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Опубликован список погибших на «Лошарике» подводников 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стали известны имена 12 офицеров-подводников, погибших в результате пожара на российском глубоководном аппарате «Лошарик». Список опубликован в Telegram-канале Baza.
В числе погибших капитаны 1 ранга, Герои России Денис Долонский и Николай Филин, капитаны 1 ранга Андрей Воскресненский и Денис Опарин, личности которых были установлены ранее.
Кроме того, стало известно о гибели капитанов 1 ранга Сергея Данильченко и Константина Иванова, капитанов 2 ранга Александра Авдонина и Дмитрия Соловьева, капитанов 3 ранга Виктора Кузьмина и Владимира Сухиничева, капитан-лейтенанта Михаила Дубкова и специалиста технической службы Александра Васильева.
Как сообщает ТАСС, в Минобороныподтвердили звания погибших.
ЧП на борту российского глубоководного аппарата произошло 1 июля. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, еще 4 пострадали.
По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик».
В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. По предварительным неподтвержденным данным, пожар мог возникнуть из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей.
Ранее в Кремле сообщили, что часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате Минобороны является гостайной.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , Денис Опарин , Виктор Кузьмин , Николай Филин , Денис Долонский , Александр Авдонин , Дмитрий Соловьев , Александр Васильев , Константин Иванов , Министерство обороны
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