Опубликован список погибших на «Лошарике» подводников

Стали известны имена 12 офицеров-подводников, погибших в результате пожара на российском глубоководном аппарате «Лошарик». Список опубликован в Telegram-канале Baza.

Как сообщает ТАСС, в Минобороныподтвердили звания погибших.

ЧП на борту российского глубоководного аппарата произошло 1 июля. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, еще 4 пострадали.

По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик».

В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. По предварительным неподтвержденным данным, пожар мог возникнуть из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей.