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В Красноярске горит пятиэтажный дом 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Информация о пожаре в доме на улице Верхней в Ленинском районе Красноярска появилась в 07:02 (03:02 мск). Загорелись три комнаты на пятом этаже, пламя перешло на кровлю.
"Пожар локализован на площади 70 квадратных метров в 07:53. Спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Самостоятельно эвакуировались 40, из них пять детей", — сообщили в МЧС, отметив, что погибших и пострадавших нет.
На месте пожара работают 45 человек и 15 единиц техники.
ТАСС: последние новости
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Пожары , Происшествия , МЧС , Красноярск , Красноярский Край
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