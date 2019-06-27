Пожар произошел в выселенном здании войсковой части в центре Москвы

Возгорание произошло в выселенном административном здании на территории войсковой части в Басманном районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«По адресу: ул. 2-я Бауманская, д. 10 на территории войсковой части №10555 произошло возгорание на третьем этаже трехэтажного административного корпуса. Здание на данный период не эксплуатируется. Ведется тушение», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что огонь перешел на перекрытия, площадь пожара уточняется.