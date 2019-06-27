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Сильный лесной пожар произошел на северо-востоке Испании 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Лесной пожар произошел в испанской провинции Таррагона, расположенной на северо-востоке страны. Пламя распространилось на 2,5 тысячи гектаров в районе населенного пункта Ла-Торре-дель-Эспаньол.
Из-за сильных порывов ветра очаг возгорания очень быстро распространялся. Пожарным потребовалось не менее трех часов для его локализации. В борьбе с огнем задействованы десятки человек, а также воздушная техника, сообщает в Twitter региональная пожарная служба.
Тушение пламени осложняется сильной жарой, которая установилась практически по всей территории страны и продлится до следующей недели.
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Пожары , Испания
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