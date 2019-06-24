Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь лесных пожаров в России значительно выросла 

Вести.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на полночь понедельника, 24 июня, площадь действующих в России лесных пожаров составила по состоянию на полночь понедельника 15,4 тысячи гектара при том, что в минувшую пятницу она составляла 5,9 тысячи гектара.
Наибольшей площади лесные пожары достигли в Камчатском крае, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе и в Республике Мордовия, передает ТАСС.
К тушению природных пожаров привлечены 2 590 человек, 537 единиц техники, 21 воздушное судно. Авиамониторинг лесных пожаров ведут 57 воздушных судов.
В настоящее время в 82 субъектах Российской Федерации открыт пожароопасный сезон, в 46 субъектах введен особый противопожарный режим. введен в 46 субъектах. В Рязанской области, Республике Мордовия, Забайкальском крае и в Республике Саха (Якутия) введен режим ЧС районного масштаба.
Вести.Ru: последние новости
На западе Челябинской области горит крыша дома на площади 1 тысяча квадратных метров В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар Из очевидцев в спасатели: из горящего расселенного дома в Щелкове вытащили трех человек
Пожары , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда, если не в Грузию? Россияне сдают билеты в Тбилиси12
Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян909
Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH172
Москве поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ138
«Для тупых объясняю»: Слепаков ответил хейтерам146
Видео
01:42
«Старческий маразм»: в соцсетях высмеяли Де Ниро
Шоу-бизнес В мире
08:38
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?
Наука и техника Наука
00:35
Детей россиянки убили в США
Криминал Происшествия
02:47
Жесткую посадку «Боинга» сняли из иллюминатора
Происшествия Общество
06:21
Революция кресла: кто рассорил Россию с Грузией
В мире Кавказ
03:20
Названа причина смерти Андрея Харитонова
Общество
00:29
«Для тупых объясняю»: Слепаков ответил хейтерам
Шоу-бизнес
01:13
Москве поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ
В мире Политика
05:22
Россия отказалась просить отмены санкций
Политика
03:02
Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение