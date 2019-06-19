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Из полиции уволен автор видео с горящим SSJ100 

Газета.Ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Один из двух капитанов полиции, которые распространили видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, был уволен. Об этом сообщает РИА «Новости».
Скан ответа на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских был отправлен МВД и опубликован в фейсбуке политика.
"Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились", — добавил Альшевских.
Он также сообщил, что второй сотрудник правоохранительных органов получил дисциплинарное высказывание.
В документе сказано, что один из полицейских отправил снятое видео пожара по мессенджеру WhatsApp, после чего ролик распространился по СМИ и социальным сетям и получил общественный резонанс.
Ранее в МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево.
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Пожары , Андрей Альшевских , Госдума , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , МВД
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