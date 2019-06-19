Из полиции уволен автор видео с горящим SSJ100

Один из двух капитанов полиции, которые распространили видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево , был уволен. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились", — добавил Альшевских.

Он также сообщил, что второй сотрудник правоохранительных органов получил дисциплинарное высказывание.

В документе сказано, что один из полицейских отправил снятое видео пожара по мессенджеру WhatsApp, после чего ролик распространился по СМИ и социальным сетям и получил общественный резонанс.