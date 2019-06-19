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Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась вдвое 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 40 лесных пожаров на площади 8,8 тыс. га действует в регионах России, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Сутками ранее площадь, охваченная огнем, составляла 4,8 тыс. га.
"На 00:00 мск 19 июня 2019 г. на территории Российской Федерации действовало 43 лесных пожара на площади 8 811 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в распространенном сообщении.
Наибольшее количество возгораний зафиксировано на землях лесного фонда в Забайкалье — восемь пожаров на площади 117 га. Самая большая площадь действующих лесных пожаров на Камчатке — горит 3,4 тыс. га. Лесные пожары обнаружены также в Иркутской и Амурской областях, Якутии. Один пожар на площади 12 га зафиксирован на землях Лужского военного лесничества в Ленинградской области.
По данным федеральной Авиалесоохраны, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения потушили 45 лесных пожаров на площади 803 га. Было задействовано 1,3 тыс. человек, 267 единиц техники, 47 воздушных судов.
Пожароопасный сезон действует в 82 субъектах России, в 46 из них введен особый противопожарный режим, в одном районе Якутии действует режим ЧС.
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Пожары , пожар в Москве
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