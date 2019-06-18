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В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В 02:47 мск 18 июня произошло загорание складского помещения, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной», — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.
Пожару была присвоена третья категории сложности, на месте также работают 20 единиц техники.
Пострадавших в результате происшествия нет.
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Пожары , МЧС
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