В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В 02:47 мск 18 июня произошло загорание складского помещения, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной», — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.
Пожару была присвоена третья категории сложности, на месте также работают 20 единиц техники.
Пострадавших в результате происшествия нет.