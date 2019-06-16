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Рядом с Чемодановкой начался пожар 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: страница «Пенза live» во «ВКонтакте»
В поселке Лопатки рядом с селом Чемодановка начался пожар. Об этом сообщает портал «Пенза взгляд» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Вечером 15 июня на пульт дежурного поступило сообщение о загоревшемся частном доме площадью 100 квадратных метров и надворных постройках. Информации о жертвах и пострадавших нет.
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
По информации газеты «Комсомольская правда», сгоревший дом принадлежал «влиятельной цыганской семье».
14 июня в Чемодановке произошла массовая драка. В конфликте пострадали как минимум трое местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. На следующий день был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». По другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.
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Пожары , Происшествия
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