На строительном рынке в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в Улан-Удэ , на месте происшествия продолжается проливка строений и конструкций. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

"Ночью была ликвидация открытого горения, на месте продолжается проливка", — сообщили в ведомстве.

В пятницу на территории строительного рынка на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошел пожар, которому был присвоен четвертый, наивысший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. метров.

К тушению привлекались пожарный поезд и вертолет Ми-8. Всего в тушении было задействовано 150 человек и 40 единиц техники. Пострадавших нет.