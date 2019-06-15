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На строительном рынке в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение 

ТАСС + ещё 18 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в Улан-Удэ, на месте происшествия продолжается проливка строений и конструкций. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
"Ночью была ликвидация открытого горения, на месте продолжается проливка", — сообщили в ведомстве.
В пятницу на территории строительного рынка на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошел пожар, которому был присвоен четвертый, наивысший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. метров.
К тушению привлекались пожарный поезд и вертолет Ми-8. Всего в тушении было задействовано 150 человек и 40 единиц техники. Пострадавших нет.
Как пояснил начальник дежурной смены службы пожаротушения ФКУ "1 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Бурятия" Владислав Буянов, тушение пожара осложнялось несколькими факторами. "Это высокая температура окружающей среды, плотная застройка строений и то, что все здания, строения были обшиты металлосайдингом. В результате горения происходило скрытое распространение огня", — сказал Буянов в видеозаписи, распространенной пресс-службой ГУ МЧС по Бурятии.
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Комментарии
Пожары , пожар в Москве , МЧС , Улан-Удэ
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