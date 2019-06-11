Штрафы за разведение лесных костров в зоне ЧС вырастут до 500 тысяч рублей

Ответственность для тех, кто нарушил правила пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации, хотят усилить за счёт повышенных штрафов. На заседании 11 июня Совет Федерации планирует рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В документе предлагается за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС, возникшего вследствие лесных пожаров, штрафовать граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Документ внесён в Госдуму 20 июля 2018 года. Первое чтение он прошёл 6 февраля 2019-го, второе и третье — 28 и 30 мая.