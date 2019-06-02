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В центре Москвы загорелось одноэтажное здание 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Кровля одноэтажного здания в центре Москвы горит на площади 100 квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
"В 01.29 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пятницкая, дом 26, где происходит загорание кровли одноэтажного здания. Площадь пожара около 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Как отмечается, сведений о пострадавших не поступало, на месте пожара работают спасатели.
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Пожары , Происшествия , пожар, Москва , МЧС , Москва
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