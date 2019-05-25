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В Севастополе сгорел дельфинарий 

Говорит Москва + ещё 1 31 минуту назад
Пострадавших нет, животные находятся в бассейне, сообщает корреспондент «Говорит Москва» в Крыму.
Кроме павильона дельфинария сгорели ларьки, расположенные рядом. Причины возгорания пока не установлены.
Дельфинарий «Страна Дельфиния» расположен по адресу — набережная Корнилова, 2.
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Пожары , Видео , Происшествия , Москва , Республика Крым , Севастополь
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