Количество лесных пожаров в России за сутки уменьшилось вдвое

Более 20 лесных пожаров действуют в субъектах России на площади около 12 тыс. га на утро пятницы. Сутками ранее на землях лесного фонда регионов фиксировалось 40 возгораний. Об этом в пятницу сообщает представитель пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 24 мая 2019 г на территории Российской Федерации действовало 24 лесных пожара на площади 11 898 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что за минувшие сутки лесопожарные бригады потушили возгорания на площади около 23 тыс. га.

По данным Авиалесоохраны, наибольшее количество возгораний действует в Иркутской области — 9, в Забайкалье — 6, в Бурятии — 4 и в Тыве — 3. На тушении задействовали около 2 тыс. человек, 438 единиц техники, 33 судна для мониторинга с воздуха.

Пожароопасный сезон действует в 81 субъекте России, режим ЧС введели в двух субъектах — Забайкальском крае и двух муниципальных районах Республики Тыва; особый противопожарный режим продолжает действовать в 46 регионах России.