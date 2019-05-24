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Количество лесных пожаров в России за сутки уменьшилось вдвое 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Более 20 лесных пожаров действуют в субъектах России на площади около 12 тыс. га на утро пятницы. Сутками ранее на землях лесного фонда регионов фиксировалось 40 возгораний. Об этом в пятницу сообщает представитель пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск 24 мая 2019 г на территории Российской Федерации действовало 24 лесных пожара на площади 11 898 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что за минувшие сутки лесопожарные бригады потушили возгорания на площади около 23 тыс. га.
По данным Авиалесоохраны, наибольшее количество возгораний действует в Иркутской области — 9, в Забайкалье — 6, в Бурятии — 4 и в Тыве — 3. На тушении задействовали около 2 тыс. человек, 438 единиц техники, 33 судна для мониторинга с воздуха.
Пожароопасный сезон действует в 81 субъекте России, режим ЧС введели в двух субъектах — Забайкальском крае и двух муниципальных районах Республики Тыва; особый противопожарный режим продолжает действовать в 46 регионах России.
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