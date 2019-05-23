Веган-пожарный пожаловался на работодателей за нехватку еды

Канадский пожарный Адам Кнауфф (Adam Knauff) подал жалобу на своего работодателя — Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства — в Трибунал по правам человека за то, что его не обеспечили веганской едой во время борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщает CTV News.

По словам пожарного, он в течение десяти дней работал «в экстремальных и изнурительных условиях, изо всех сил стараясь спасти дома людей». Руководство знало, что Адам является веганом уже на протяжении 20 лет, пишет издание, однако не позаботилось о том, чтобы спасатель получил качественное питание. Кнауфф питался орехами, фруктами и белковыми батончиками. «При недостаточном питании я начал чувствовать себя физически больным и психически неуравновешенным», — утверждает Адам.

После того, как пожарный потребовал доставить ему веганскую еду, его отстранили от спасательных мероприятий. В ведомстве заявили, что Кнауфф был отстранен от работы из-за «неподобающего, непрофессионального и агрессивного поведения».