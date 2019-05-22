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«Я трус и подлец». В Петербурге бизнесмен покончил с собой после пожара на его заводе 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В начале мая на территории его предприятии произошел крупный пожар.
Накануне в Северной столице предприниматель Игорь Галышев покончил с собой после того, как на территории его предприятия произошел крупный пожар. Как сообщает РЕН ТВ, огонь уничтожил все оборудование. Известно, что утром к нему пришли сотрудники пожарной инспекции. После этого мужчина застрелился. Погибший оставил предсмертную записку, в которой он попросил прощения у родственников за свой поступок.
«Простите меня, я трус и подлец. Но, видимо, я сгорел вместе со зданием. Сил нет притворяться, что я сильный и умный. Как будто из меня вытащили батарею. Леся, мама, доченьки, если сможете, простите. P. S. Не закапывайте! Кремировать и развеять!», — цитирует Telegram-канал «Lifeshot» записку Игоря.
Напомним, в феврале на шоссе Революции горел завод металлоконструкций. Пожар в неиспользуемом помещении «Сантеха» затронул около 300 кв. м.2 мая предприятие загорелось еще раз. По некоторым данным, Игорь не смог пережить гибели дела, которому посвятил всю свою жизнь. Причины произошедшего уточняются.
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Пожары , Происшествия , Санкт-Петербург
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