«Я трус и подлец». В Петербурге бизнесмен покончил с собой после пожара на его заводе

В начале мая на территории его предприятии произошел крупный пожар.

Накануне в Северной столице предприниматель Игорь Галышев покончил с собой после того, как на территории его предприятия произошел крупный пожар. Как сообщает РЕН ТВ, огонь уничтожил все оборудование. Известно, что утром к нему пришли сотрудники пожарной инспекции. После этого мужчина застрелился. Погибший оставил предсмертную записку, в которой он попросил прощения у родственников за свой поступок.

«Простите меня, я трус и подлец. Но, видимо, я сгорел вместе со зданием. Сил нет притворяться, что я сильный и умный. Как будто из меня вытащили батарею. Леся, мама, доченьки, если сможете, простите. P. S. Не закапывайте! Кремировать и развеять!», — цитирует Telegram-канал «Lifeshot» записку Игоря.

Напомним, в феврале на шоссе Революции горел завод металлоконструкций. Пожар в неиспользуемом помещении «Сантеха» затронул около 300 кв. м.2 мая предприятие загорелось еще раз. По некоторым данным, Игорь не смог пережить гибели дела, которому посвятил всю свою жизнь. Причины произошедшего уточняются.