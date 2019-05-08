Дебаркадер и катер горят в Самаре на площади 100 квадратных метров, пострадали два человека, сообщает в среду ГУ МЧС по региону.
Напротив Волгаря горит дебаркадер. Как сообщают очевидцы "был взрыв, окна задрожали, потом небольшая дымка над зданием. И через 2 минуты пожар" Приехали 4 пожарные и скорая pic.twitter.com/fb8OSi09Xp— Волгарь г. Самара (@volgarsamara) 8 мая 2019 г.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на дебаркадере на улице Белорусской в Куйбышевском районе Самары поступило в 12.36 (11.36 мск).
"Установлено, что горит катер и дебаркадер на площади 100 квадратных метров, объявлен повышенный ранг вызова. Погибших нет, пострадали два человека", — говорится в сообщении.