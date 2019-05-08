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В Самаре горят дебаркадер и катер, пострадали два человека 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: кадр видео
Дебаркадер и катер горят в Самаре на площади 100 квадратных метров, пострадали два человека, сообщает в среду ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на дебаркадере на улице Белорусской в Куйбышевском районе Самары поступило в 12.36 (11.36 мск).
"Установлено, что горит катер и дебаркадер на площади 100 квадратных метров, объявлен повышенный ранг вызова. Погибших нет, пострадали два человека", — говорится в сообщении.
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Пожары , Катастрофы , Происшествия , МЧС , Самара
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