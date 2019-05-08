Напротив Волгаря горит дебаркадер. Как сообщают очевидцы "был взрыв, окна задрожали, потом небольшая дымка над зданием. И через 2 минуты пожар" Приехали 4 пожарные и скорая pic.twitter.com/fb8OSi09Xp— Волгарь г. Самара (@volgarsamara) 8 мая 2019 г.