«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил поведение экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

Молодой человек отметил спокойствие и слаженность действий обслуживавших рейс сотрудников «Аэрофлота» . Его слова приводит паблик Mash.

Сперва все было хорошо, бортпроводники молодцы, отработали в первые секунды, — рассказал Дмитрий Харинин.

Пассажир злополучного рейса отметил, что после приземления часть пассажиров самолета поддались панике, однако количество жертв и пострадавших удалось сократить благодаря оперативно проведенной эвакуации.

Приехали все спецслужбы очень быстро, но люди вокруг паниковали. Слава богу, бортпроводники сработали на ура и оперативно всех вывели, — резюмировал собеседник Mash.

Между тем, ранее ресурс сообщал, что руководство аэропорта приняло решение не пропускать на взлетно-посадочную полосу прибывшую в Шереметьево пожарную технику. В результате тушение самолета производилось силами собственных служб воздушной гавани, что могло увеличить продолжительность фазы борьбы с огнем.

Напомним, как стало известно ранее, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». К расследованию причин трагедии также подключились специалисты компании «Аэрофлот», которой принадлежало сгоревшее воздушное судно.

Позднее проведения детального расследования обстоятельств трагедии потребовал президент России Владимир Путин

Согласно предварительной информации, причиной возгорания самолета, стало попадание молнии. После этого рейс был вынужден вернуться в аэропорт отправления, где экипажу поврежденного борта не удалось совершить мягкую посадку.

В результате возникшего пожара, по последним данным, погибло 13 человек. Еще 7 получили повреждения и ожоги разной степени тяжести. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.