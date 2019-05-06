«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ100 о трагедии

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«Сперва все было хорошо»: что рассказал пассажир SSJ-100 следователям 

Рамблер + ещё 6 6 минут назад
Пассажир загоревшегося в Шереметьево лайнера Дмитрий Харинин рассказал, что бортпроводники «на ура» провели эвакуацию, хотя люди в самолете паниковали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Канал отмечает, что Харинин после происшествия дал показания следователям.
«Сперва все было хорошо, бортпроводники молодцы, отработали в первые секунды», — рассказал он.
По словам пассажира, экстренные службы тоже прибыли на место происшествия очень быстро.
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.
По последним данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.
Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на воздушном судне временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.
Пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов, посадивший Superjet, рассказал, что увидел яркую вспышку и услышал хлопок, после чего радиосвязь пропала, а самолет перешел в режим прямого управления. Он заявил, что пожар начался уже после посадки.
Стюардесса Татьяна Касаткина рассказала Telegram-каналу Baza, что люди начали вставать с кресел и пробираться к выходу, когда лайнер все еще двигался с большой скоростью. Как только самолет остановился, она начала эвакуировать пассажиров. Стюардесса заявила, что каждого приходилось «за воротник вытаскивать», чтобы люди не задерживались на эвакуации. Она добавила, что иллюминаторы на борту начали плавиться еще до остановки самолета.
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Пожары , Видео , Происшествия
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