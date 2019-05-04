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В центре Москвы загорелось историческое здание «Известий» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Пожар произошел в центре Москвы в историческом здании газеты "Известия", спасены два человека, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в корпусе 1 дома 18 на Тверской улице поступило в 23:25 в пятницу. Ранее в этом здании располагалась редакция газеты "Известия".
"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на третьем этаже в административном здании имеется задымление", — отметили в ведомстве.
По данным МЧС, горение охватило площадь 60 квадратных метров, оно было сбито в 23:52.
"В 00:05 пожар был ликвидирован, в ходе тушения спасены два человека", — добавил собеседник агентства.
По его словам, один человек передан скорой медицинской помощи, сведений о пострадавших не поступало.
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Пожары , МЧС , газета "Известия" , РИА Новости , Москва
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