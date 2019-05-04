В центре Москвы загорелось историческое здание «Известий»

Сообщение о пожаре в корпусе 1 дома 18 на Тверской улице поступило в 23:25 в пятницу. Ранее в этом здании располагалась редакция газеты "Известия".

"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на третьем этаже в административном здании имеется задымление", — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, горение охватило площадь 60 квадратных метров, оно было сбито в 23:52.

"В 00:05 пожар был ликвидирован, в ходе тушения спасены два человека", — добавил собеседник агентства.

По его словам, один человек передан скорой медицинской помощи, сведений о пострадавших не поступало.