Огонь охватил несколько домов после взрыва газа в Кургане

В тушении пожара было задействовано десять единиц техники, более 30 человек личного состава МЧС , а также авиация.

В поселке Смолино города Кургана произошел крупный пожар. Сначала огонь охватил один из частных жилых домов по улице Розы Люксембург , после чего в считанные секунды распространился на два соседних дома. Как сообщили в региональном МЧС, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

«По прибытии пожарных подразделений было установлено, что произошел взрыв газового баллона в одном из жилых домов. На месте пожара работает десять единиц техники, более 30 человек личного состава, сотрудники полиции, скорой помощи и электросети. Пострадавшие два человека доставлены в больницу. Кроме того применяется авиация, вертолеты МЧС», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков.

Пожару был присвоен повышенный ранг «Вызов № 3», общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В 18 часов 19 минут (по местному времени) возгорание было локализовано, в 19 часов — полностью ликвидировано.

По данным Центра медицины катастроф Курганской области в результате пожара пострадали мужчина и женщина 1961 года рождения. Они госпитализированы с ожогами в Курганскую областную клиническую больницу.