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Огонь охватил несколько домов после взрыва газа в Кургане 

ТК «Звезда» + ещё 16 3 часа назад
Фото: МЧС РФ
В тушении пожара было задействовано десять единиц техники, более 30 человек личного состава МЧС, а также авиация.
В поселке Смолино города Кургана произошел крупный пожар. Сначала огонь охватил один из частных жилых домов по улице Розы Люксембург, после чего в считанные секунды распространился на два соседних дома. Как сообщили в региональном МЧС, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
«По прибытии пожарных подразделений было установлено, что произошел взрыв газового баллона в одном из жилых домов. На месте пожара работает десять единиц техники, более 30 человек личного состава, сотрудники полиции, скорой помощи и электросети. Пострадавшие два человека доставлены в больницу. Кроме того применяется авиация, вертолеты МЧС», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков.
Пожару был присвоен повышенный ранг «Вызов № 3», общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В 18 часов 19 минут (по местному времени) возгорание было локализовано, в 19 часов — полностью ликвидировано.
По данным Центра медицины катастроф Курганской области в результате пожара пострадали мужчина и женщина 1961 года рождения. Они госпитализированы с ожогами в Курганскую областную клиническую больницу.
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Пожары , МЧС , Курган
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