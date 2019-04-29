Жильцов в Ростове-на-Дону лишили территории

Оказалось, что городские чиновники сначала выставили этот участок на торги, а потом успешно сдали его в аренду. И сделали они это тайно, даже не поставив в известность тысячи людей — собственников квартир в многоэтажке. А они-то были уверены, что их права защищены Жилищным кодексом, в котором ясно сказано: вся земля под домом с прилегающим к нему участком «с элементами озеленения и благоустройства является общедолевой собственностью и никакому разделу не подлежит».

В Жилищном кодексе ясно сказано: вся земля под домом с прилегающим к нему участком с элементами благоустройства является общедолевой собственностью и разделу или переделу не подлежит

О том, что они заблуждались, жильцы узнали совершенно случайно. Однажды во двор прикатила техника производить буровые работы перед тем, как начать рытье котлована. Выскочившим из квартир возмущенным людям представитель строительной компании объявила, что фирма еще в январе 2017 года взяла эту землю в аренду под строительство двухуровневой парковки, и у коммерсантов есть даже разрешение на снос деревьев и кустарников у дома.

Стали выяснять, как такое могло произойти. Разыскали в БТИ копию плана домовладения. По документу выходило, что изначально площадь всего земельного участка составляет 11,5 тысячи квадратных метров, из них под самим домом — 2,2 тысячи. Все верно.

Но, открыв публичную кадастровую карту, люди обнаружили, что площадь их земельного участка была позже уменьшена на 62 процента. А сам жилой дом значится административным зданием с соответствующим видом использования. Более семи тысяч квадратных метров — пешеходные дорожки, тротуар, детская площадка и газон — отошли неизвестно кому. Дом «обрезали» по самую отмостку.

— Мы пошли по инстанциям и стали получать отписки, — рассказывает председатель совета дома Евгений Ерохин . — Прокуратура , администрация, архитектура, дизо, губернатор — все безрезультатно. Все они как будто списаны с ответа регионального Росреестра : на вашем участке 4 тысячи квадратных метров. Вам присвоен кадастровый номер такой-то, и остальная земля не ваша. «Информацией об изменении площади земельного участка, а также документами, послужившими основанием для изменения площади участка и вида использования и статуса МКД, департамент не располагает».

А «реестровые» клерки твердо стоят на своем: система выдает правильные данные. Но на основании каких документов они вносились в систему? Евгений Ерохин нашел такой документ. Он называется «Межевое дело». В нижнем углу этого дела штамп экспликации земельного участка (где указана площадь в 11,5 тысячи) был белым по черному вымаран.

— А вот по периметру чертежа цифры вымарать не догадались, — говорит Ерохин. — Там остались цифры: ширина участка 81,5, длина — 136,5 по югу и 147,5 по северу. Если их перемножить, то получатся те самые одиннадцать с половиной тысяч квадратных метров.

Жильцы в суд идти не торопятся. Опасаются, что, пока будет идти рассмотрение, придомовая территория «уплывет» безвозвратно — и котлованы выроют, и парковку построят. Все их надежды связаны с тем, что в региональный Росреестр пришел новый руководитель. Он поручил разобраться.