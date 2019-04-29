Лес Винни-Пуха загорелся в Британии

Пожар вспыхнул в Эшдаунском лесу в британском графстве Восточный Суссекс в ночь на 29 апреля.

Лес знаменит тем, что в начале XX века в его окрестностях жил писатель Алан Александр Милн. Он часто гулял там со своим сыном Кристофером Робином , и позднее именно Эшдаун стал прообразом леса, в котором жили герои всемирно известной сказки «Винни-Пух и все-все-все».

Огонь охватил лесной массив на площади в шесть гектаров. Для тушения были вызваны шесть пожарных машин, четыре «лендровера» и цистерна с водой.

Утром пожарные команды все еще оставались в зоне бедствия, сообщает Sky News. Тем не менее, обстановка уже позволила отозвать две машины из Эшдауна.

«Лес Винни-Пуха» уже горел в конце февраля этого года, в распространении пламени власти винили слишком теплую зиму. Тогда же пострадал и другой «литературный» зеленый массив Британии — так называемые леса короля Артура под Эдинбургом.