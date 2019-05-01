Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фадеева удивили россияне, помогающие Нотр-Дам-де-Пари, а не погорельцам Забайкалья 

Ura.Ru + ещё 8 1 час назад
Продюсер Максим Фадеев сравнил пожар в парижском Соборе Нотр-Дам-де-Пари и степные пожары в Забайкалье. На своей странице в Instagram музыкант написал, что удивился, почему россияне готовы участвовать в восстановлении собора, но не обращают внимания на трагедию соотечественников.
«Мы собираем всем миром деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари, но не обращаем внимания на то, что происходит рядом с нами», — написал Фадеев.
По словам продюсера, для того, чтобы понять, насколько масштабна трагедияя Забайкалья, достаточно посмотреть фотографии и почитать репортажи.
Фадеев призвал россиян проявить внимание к тому, что происходит рядом, и оказать поддержку погорельцам. Продюсер напомнил о том, что на официальном сайте правительства Забайкальского края был открыт фонд помощи пострадавшим в пожарах.
Пожары в Забайкалье начались 19 апреля, уточняет ИА FlashSiberia. Из-за штормового ветра огонь быстро распространился и охватил южную и юго-восточную части края. Пожар настиг 17 населенных пунктов. Общий ущерб от пожаров оценивается в один миллиард рублей, заявил врио главы региона Александр Осипов.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери во французской столице произошел вечером 15 апреля. Многие мировые и российские знаменитости проявили инициативу и заявили о желании помочь в восстановлении исторического здания. О готовности российского бизнеса оказывать помощь Собору 18 апреля заявил российский лидер Владимир Путин.
Ura.Ru: последние новости
Строительство здания суда в центре Тюмени остановилось из-за иностранного оборудования После скандальной победы дочери на шоу «Голос. Дети» Алсу едет на «Евровидение» «Заводите самолет»: США требуют от Мадуро покинуть Венесуэлу
Комментарии88
Пожары , Видео , Катастрофы , Шоу-бизнес , Александр Осипов , Максим Фадеев , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я начну крупномасштабную войну»524
Чичерина: Макаревича пора вывезти в Донбасс17
Павел Чухрай попал в реанимацию
Вскрылась правда о голосовании завода в Курске за дочь Алсу
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»55
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение