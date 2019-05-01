Продюсер Максим Фадеев сравнил пожар в парижском Соборе Нотр-Дам-де-Пари и степные пожары в Забайкалье. На своей странице в Instagram музыкант написал, что удивился, почему россияне готовы участвовать в восстановлении собора, но не обращают внимания на трагедию соотечественников.
«Мы собираем всем миром деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари, но не обращаем внимания на то, что происходит рядом с нами», — написал Фадеев.
По словам продюсера, для того, чтобы понять, насколько масштабна трагедияя Забайкалья, достаточно посмотреть фотографии и почитать репортажи.
Фадеев призвал россиян проявить внимание к тому, что происходит рядом, и оказать поддержку погорельцам. Продюсер напомнил о том, что на официальном сайте правительства Забайкальского края был открыт фонд помощи пострадавшим в пожарах.
Пожары в Забайкалье начались 19 апреля, уточняет ИА FlashSiberia. Из-за штормового ветра огонь быстро распространился и охватил южную и юго-восточную части края. Пожар настиг 17 населенных пунктов. Общий ущерб от пожаров оценивается в один миллиард рублей, заявил врио главы региона Александр Осипов.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери во французской столице произошел вечером 15 апреля. Многие мировые и российские знаменитости проявили инициативу и заявили о желании помочь в восстановлении исторического здания. О готовности российского бизнеса оказывать помощь Собору 18 апреля заявил российский лидер Владимир Путин.