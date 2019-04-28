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Под Воронежем частично обрушилась крыша горящего склада 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: МЧС России
Кровля склада, принадлежащего крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", в Воронежской области частично обрушилась из-за крупного пожара, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что здание распределительного центра в селе Нечаевка Новоусманского района горит на площади 20 тысяч квадратных метров. Группировка спасателей увеличена до 124 человек и 50 единиц техники для тушения пожара.
"Произошло частичное обрушение кровли здания", — сказал собеседник агентства.
Площадь обрушения уточняется.
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Пожары , Происшествия , "Магнит" , МЧС , РИА Новости , Воронежская Область
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