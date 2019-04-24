СМИ: Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме

Компания Le Bras Frères, занимавшаяся установкой строительных лесов для реставрации собора Парижской Богоматери, признала, что рабочие нарушали запрет на курение. Об этом сообщил представитель компании Марк Эскенази.

«Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем», — приводит его заявление AFP.

При этом Эскенази подчеркнул, что плохо потушенный окурок никак не мог стать причиной пожара.

Ранее сообщалось, что очаг возгорания находился в центральной части крыши собора около шпиля.

15 апреля в Нотр-Даме произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Обрушились крыша и шпиль собора.