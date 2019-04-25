Путин назвал причину пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин на совещании в Чите по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье сказал, что не может согласиться с мнением, что в пожарах виноваты люди, это мы плохо работаем по их информированию.

"Когда я слышу, что в таких пожарах люди сами виноваты, не могу с этим согласиться. Конечно, есть конкретные люди, которые совершают такие действия, это понятно, но это говорит о том, что мы плохо работаем по информированию людей о том, к чему могут привести такие действия", — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что некоторые пожары пришли из-за границы, и "нужно эффективно реагировать на подобные события".

В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. По данным СК, в результате пожаров получили травмы 34 человека, из них госпитализировано восемь человек, четыре из которых находятся в тяжелом состоянии.