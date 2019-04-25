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Путин назвал причину пожаров в Забайкалье 

Р-Спорт + ещё 31 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на совещании в Чите по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье сказал, что не может согласиться с мнением, что в пожарах виноваты люди, это мы плохо работаем по их информированию.
"Когда я слышу, что в таких пожарах люди сами виноваты, не могу с этим согласиться. Конечно, есть конкретные люди, которые совершают такие действия, это понятно, но это говорит о том, что мы плохо работаем по информированию людей о том, к чему могут привести такие действия", — сказал Путин.
Глава государства также добавил, что некоторые пожары пришли из-за границы, и "нужно эффективно реагировать на подобные события".
В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. По данным СК, в результате пожаров получили травмы 34 человека, из них госпитализировано восемь человек, четыре из которых находятся в тяжелом состоянии.
Врио главы региона Александр Осипов на совещании с Путиным в четверг сообщил, что общий ущерб от ЧС в регионе оценивается в 1 миллиард рублей.
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Комментарии
Пожары , Александр Осипов , Владимир Путин , Чита
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