Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать помощь всем пострадавшим.
В Забайкальском крае устраняют последствия сильнейших природных пожаров: дорожные службы уже восстановили проезд к селу Шара, в котором вместе с деревянным мостом сгорели 29 домов. Пострадавшие от огня жители размещены в пунктах временного пребывания.
Всего за два дня в регионе уничтожено пламенем 99 жилых построек.
Уточняется, что людям начали выплачивать компенсацию за потерянное имущество. По предварительным оценкам, ущерб от пожаров составил 280 миллионов рублей.
В связи с обострением пожароопасной ситуации в Восточном округе приведены в режим повышенной готовности более пяти тысяч военных.
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим.
«Тем, кто находится в тяжелом состоянии, соответственно нужно оказывать медицинские услуги. В случае необходимости –путем направления в федеральные центры», — подчеркнул он.
Вместе с тем Медведев добавил, что все, что касается утраченного имущества, нужно оценить и затем подготовить соответствующие предложения.
«Особенно с учетом того, что бюджет края достаточно проблемный, нужно понять, каким образом эти затраты разнести», — заключил он.
Кроме того, огонь полыхает в настоящее время и в других региона: горят леса, дачные участки, во многих населенных пунктах пламя приближается к домам, а людей эвакуируют.
Также в Нижегородской области в двух садовых товариществах были уничтожены целые улицы.
Всего в России зафиксировано 27 природных пожаров — огонь охватил территорию в 21 тысячу гектаров.