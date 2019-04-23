21 тысяча гектаров пламени: в России устраняют последствия природных пожаров

Забайкальском крае устраняют последствия сильнейших природных пожаров: дорожные службы уже восстановили проезд к селу Шара, в котором вместе с деревянным мостом сгорели 29 домов. Пострадавшие от огня жители размещены в пунктах временного пребывания.

Всего за два дня в регионе уничтожено пламенем 99 жилых построек.

Уточняется, что людям начали выплачивать компенсацию за потерянное имущество. По предварительным оценкам, ущерб от пожаров составил 280 миллионов рублей.

В связи с обострением пожароопасной ситуации в Восточном округе приведены в режим повышенной готовности более пяти тысяч военных.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим.

«Тем, кто находится в тяжелом состоянии, соответственно нужно оказывать медицинские услуги. В случае необходимости –путем направления в федеральные центры», — подчеркнул он.

Вместе с тем Медведев добавил, что все, что касается утраченного имущества, нужно оценить и затем подготовить соответствующие предложения.

«Особенно с учетом того, что бюджет края достаточно проблемный, нужно понять, каким образом эти затраты разнести», — заключил он.

Кроме того, огонь полыхает в настоящее время и в других региона: горят леса, дачные участки, во многих населенных пунктах пламя приближается к домам, а людей эвакуируют.

Также в Нижегородской области в двух садовых товариществах были уничтожены целые улицы.

Всего в России зафиксировано 27 природных пожаров — огонь охватил территорию в 21 тысячу гектаров.