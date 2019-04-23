Площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров.
Два одноэтажных ангара — цельнометаллический и бетонный, — полыхают в Ленинградской области. Инцидент произошел во Всеволожском районе.
Как уточнили в МЧС РФ, ангары расположены в поселке имени Свердлова на улице Петрозаводской.
«Предварительно внутри стройматериалы», — сообщили спасатели.
Пожару был присвоен второй ранг. В настоящее время на месте работают специалисты.
Уточняется, что пострадавших и погибших в результате ЧП нет.
Вместе с тем известно, что площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров.