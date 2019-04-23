Пламенное зарево: масштабный пожар под Петербургом попал на видео

Площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров.

Два одноэтажных ангара — цельнометаллический и бетонный, — полыхают в Ленинградской области Инцидент произошел во Всеволожском районе.

Как уточнили в МЧС РФ , ангары расположены в поселке имени Свердлова на улице Петрозаводской.

«Предварительно внутри стройматериалы», — сообщили спасатели.

Пожару был присвоен второй ранг. В настоящее время на месте работают специалисты.

Уточняется, что пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

Вместе с тем известно, что площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров.