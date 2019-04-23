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Пламенное зарево: масштабный пожар под Петербургом попал на видео 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров.
Два одноэтажных ангара — цельнометаллический и бетонный, — полыхают в Ленинградской области. Инцидент произошел во Всеволожском районе.
Как уточнили в МЧС РФ, ангары расположены в поселке имени Свердлова на улице Петрозаводской.
«Предварительно внутри стройматериалы», — сообщили спасатели.
Пожару был присвоен второй ранг. В настоящее время на месте работают специалисты.
Уточняется, что пострадавших и погибших в результате ЧП нет.
Вместе с тем известно, что площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров.
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Пожары , Видео , МЧС , Ленинградская область
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