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В Кузбассе мальчик прыгнул с шестого этажа на одеяло, спасаясь от пожара 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жизни и здоровью семилетнего мальчика, выпрыгнувшего во время пожара в квартире с шестого этажа в Новокузнецке, ничего не угрожает, сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Как писали местные СМИ, во время пожара в квартире, случившегося 18 апреля, мальчик выпрыгнул с балкона на развернутое жителями одеяло и получил травмы.
"Врачи диагностировали у мальчика перелом кости левой голени без смещения, ушибы и ссадины, исключили черепно-мозговую травму", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает, он проходит обследование и лечение.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, на пожар приезжали пять подразделений пожарной охраны и высотная техника, развернуть которую не удалось из-за плотной запаркованности двора.
"Пожарные пробирались в квартиру через подъезд, в квартире находился мужчина, пытавшийся самостоятельно справиться с возгоранием. Несмотря на плотное задымление, пожарные в течение нескольких секунд проникли на балкон, куда мужчина отправил ребенка, спасая его от пожара, но мальчика там не обнаружили. Оказалось, он спрыгнул с балкона на развернутое соседями одеяло, хотя, по словам очевидцев, его жизни ничего не угрожало", — пояснили в пресс-службе.
Пожар был ликвидирован за восемь минут. Его причины устанавливаются.
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Пожары , Происшествия , Кемеровская Область , Новокузнецк
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