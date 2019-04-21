В Кузбассе мальчик прыгнул с шестого этажа на одеяло, спасаясь от пожара

Жизни и здоровью семилетнего мальчика, выпрыгнувшего во время пожара в квартире с шестого этажа в Новокузнецке , ничего не угрожает, сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кемеровской области

Как писали местные СМИ, во время пожара в квартире, случившегося 18 апреля, мальчик выпрыгнул с балкона на развернутое жителями одеяло и получил травмы.

"Врачи диагностировали у мальчика перелом кости левой голени без смещения, ушибы и ссадины, исключили черепно-мозговую травму", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает, он проходит обследование и лечение.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, на пожар приезжали пять подразделений пожарной охраны и высотная техника, развернуть которую не удалось из-за плотной запаркованности двора.

"Пожарные пробирались в квартиру через подъезд, в квартире находился мужчина, пытавшийся самостоятельно справиться с возгоранием. Несмотря на плотное задымление, пожарные в течение нескольких секунд проникли на балкон, куда мужчина отправил ребенка, спасая его от пожара, но мальчика там не обнаружили. Оказалось, он спрыгнул с балкона на развернутое соседями одеяло, хотя, по словам очевидцев, его жизни ничего не угрожало", — пояснили в пресс-службе.

Пожар был ликвидирован за восемь минут. Его причины устанавливаются.