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В Забайкалье уничтожены огнем из степи сотни строений. Очевидец: «Сгорело все!» 

Ura.Ru + ещё 42 1 час назад
Фото: РИА Новости
Огонь, пришедший с монгольских степей, охватил восемь населенных пунктов в Забайкальском крае. Локализовать пожары, как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, удалось только к полуночи.
Огнеборцы рассказали, что в поселках, которые подверглись природным пожарам, практически отсутствуют дороги. Больше всего пострадали от огня поселок Шара Александрово-Заводского района, где сгорело 30 частных домов и село Усть-Ималка Ононского района — там огнем были охвачены 18 домов. Только в этих населенных пунктах без крова остались 110 человек, их разместили в пунктах временного пребывания.
«Все имущество, весь дом — все сгорело! Все сгорело, все! Родительский дом — родители всю жизнь жили!» — рассказала «Пятому каналу» очевидица трагедии Дарима Балжандоржиева. По ее словам, пожарным не хватает техники для оперативного реагирования на подобные происшествия.
«На территории 8 населенных пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек… Учитывая, что на ближайшие дни сохраняются сложные погодные условия — сильный ветер до 28 м/с и высокая температура воздуха в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации», — отметили в МЧС.
Для погорельцев объявлены финансовые и гуманитарные сборы. В регионе работает горячая линия. По телефону 8 (3022) 35-61-61 специалисты помогут уточнить всю интересующую информацию, а также оказать психологическую помощь.
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Пожары , Политика , МЧС , Забайкальский Край
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