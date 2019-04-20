В Забайкалье уничтожены огнем из степи сотни строений. Очевидец: «Сгорело все!»

Огонь, пришедший с монгольских степей, охватил восемь населенных пунктов в Забайкальском крае . Локализовать пожары, как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, удалось только к полуночи.

Огнеборцы рассказали, что в поселках, которые подверглись природным пожарам, практически отсутствуют дороги. Больше всего пострадали от огня поселок Шара Александрово-Заводского района, где сгорело 30 частных домов и село Усть-Ималка Ононского района — там огнем были охвачены 18 домов. Только в этих населенных пунктах без крова остались 110 человек, их разместили в пунктах временного пребывания.

«Все имущество, весь дом — все сгорело! Все сгорело, все! Родительский дом — родители всю жизнь жили!» — рассказала «Пятому каналу» очевидица трагедии Дарима Балжандоржиева. По ее словам, пожарным не хватает техники для оперативного реагирования на подобные происшествия.

«На территории 8 населенных пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек… Учитывая, что на ближайшие дни сохраняются сложные погодные условия — сильный ветер до 28 м/с и высокая температура воздуха в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации», — отметили в МЧС

Для погорельцев объявлены финансовые и гуманитарные сборы. В регионе работает горячая линия. По телефону 8 (3022) 35-61-61 специалисты помогут уточнить всю интересующую информацию, а также оказать психологическую помощь.