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Названа новая причина пожара в Нотр-Даме 

Lenta.ru 1 час назад
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя французской судебной полиции.
По словам источника, следователи еще не начали работать в соборе по соображениям безопасности. Он добавил, что здание укреплено деревянными досками, чтобы уберечь от обрушения хрупкие части стен.
Ранее сообщалось, что предполагаемая причина пожара может быть связана с реставрационными работами, начавшимися несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса высотой около 100 метров. Прокурор Парижа Реми Эйтц отмечал, что у следствия нет оснований говорить об умышленном поджоге Нотр-Дам де Пари.
Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет.
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Пожары , Происшествия
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