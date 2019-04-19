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Компьютерный сбой мог стать причиной пожара в Нотр-Даме 

News.ru + ещё 9 34 минуты назад
Фото: Reuters
Пожар в соборе Парижской Богоматери мог вспыхнуть из-за некого сбоя в компьютерной системе. Об этом заявил настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.
Настоятель Нотр-Дама подробности расскрывать отказался, отметив, что скоро специалисты озвучат истинную причину возгорания.
Возможно, мы узнаем, что произошло через два-три месяца, — сказал Шове.
Следователи продолжают проверять все возможные версии произошедшего. Среди них короткое замыкание, неправильная работа временных лифтов и нарушение техники безопасности во время ремонтных работ, а также компьютерный сбой, информирует Le Parisien.
При этом следователей до сих пор не пускают в собор, якобы из соображений безопасности.
Как сообщал News.ru, из Собора Парижской Богоматери, пострадавшего после пожара, начали выносить картины, которые перевезут в безопасное место. На площади собрались несколько сотен туристов, которые следят за эвакуацией.
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Комментарии7
Пожары , Происшествия , Le Parisien
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