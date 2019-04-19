Компьютерный сбой мог стать причиной пожара в Нотр-Даме

Пожар в соборе Парижской Богоматери мог вспыхнуть из-за некого сбоя в компьютерной системе. Об этом заявил настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.

Настоятель Нотр-Дама подробности расскрывать отказался, отметив, что скоро специалисты озвучат истинную причину возгорания.

Возможно, мы узнаем, что произошло через два-три месяца, — сказал Шове.

Следователи продолжают проверять все возможные версии произошедшего. Среди них короткое замыкание, неправильная работа временных лифтов и нарушение техники безопасности во время ремонтных работ, а также компьютерный сбой, информирует Le Parisien.

При этом следователей до сих пор не пускают в собор, якобы из соображений безопасности.

Как сообщал News.ru, из Собора Парижской Богоматери, пострадавшего после пожара, начали выносить картины, которые перевезут в безопасное место. На площади собрались несколько сотен туристов, которые следят за эвакуацией.