Врио губернатора Забайкалья назвал причину пожаров в регионе

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что несколько пожаров в Забайкалье произошли по вине людей — из-за горевших мусора и порубочных материалов.

Пожары в Забайкалье повредили более 150 домов, в том числе почти 100 жилых, пострадали 17 человек, 108 человек были эвакуированы. По данным МЧС, в 11 из 14 населенных пунктов пожары уже ликвидированы.

"Человеческий фактор негативно работает. В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, что привело к пожару на улицах села. В другом месте порубочные остатки, опилки тлели, их раздул ветер и прогнал через степь до населенного пункта", — заявляет Осипов на видео, опубликованном в Instagram пресс-службы правительства Забайкальского края.

Два пожара, по его словам, пришли "из-за границы" и при резком ветре быстро распространились по российской территории.

Как уточняется в подписи к видео, Осипов выехал в пострадавшие от пожаров районы.