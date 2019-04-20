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Врио губернатора Забайкалья назвал причину пожаров в регионе 

Р-Спорт + ещё 4 39 минут назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что несколько пожаров в Забайкалье произошли по вине людей — из-за горевших мусора и порубочных материалов.
Пожары в Забайкалье повредили более 150 домов, в том числе почти 100 жилых, пострадали 17 человек, 108 человек были эвакуированы. По данным МЧС, в 11 из 14 населенных пунктов пожары уже ликвидированы.
"Человеческий фактор негативно работает. В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, что привело к пожару на улицах села. В другом месте порубочные остатки, опилки тлели, их раздул ветер и прогнал через степь до населенного пункта", — заявляет Осипов на видео, опубликованном в Instagram пресс-службы правительства Забайкальского края.
Два пожара, по его словам, пришли "из-за границы" и при резком ветре быстро распространились по российской территории.
Как уточняется в подписи к видео, Осипов выехал в пострадавшие от пожаров районы.
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Пожары , Политика , Александр Осипов , Забайкальский Край
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