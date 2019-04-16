Макрон зашел внутрь еще не потушенного Нотр-Дама 

Президент Франции Эммануэль Макрон зашел внутрь еще не потушенного собора Парижской Богоматери, с потолка продолжают сыпаться потоки искр, онлайн-трансляцию вела газета Figaro.
"Макрон смог ненадолго зайти внутрь собора. Он уже вышел" — говорится в комментарии к опубликованной видеозаписи.
На опубликованных газетой фотографиях Макрон стоит в темноте в соборе и жмет руку пожарному.
С потолка позади президента в нескольких местах сыпятся мощные потоки искр.
Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль, пламенем объята несущая конструкция. На место приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.