Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара

В соборе Парижской Богоматери произошел пожар, передает AFP.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео возгорания. На записях видно, как из собора вырываются огромные клубы дыма и открытое пламя.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на верхних этажах собора, где шли реставрационные работы. Представитель собора Андре Фино сообщил журналистам, что пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени, после чего собор был эвакуирован.
«Ужасный пожар возник в соборе Парижской Богоматери. На месте работают пожарные, мэрия тесно взаимодействует с приходом, чтобы справиться с огнем», — написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.
Она призвала горожан «не нарушать периметр безопасности, установленный вокруг собора».
Около 20.50 по московскому времени очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля собора.
По самой последней информации, огонь перекинулся на несущую конструкцию Нотр-Дама. Об этом заявил представитель собора.
В этом году Нотр-Дам-де-Пари отметил свое 854-летие.