Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара

Париж в дыму: загорелся Нотр-Дам-де-Пари

В соборе Парижской Богоматери произошел пожар, передает AFP.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео возгорания. На записях видно, как из собора вырываются огромные клубы дыма и открытое пламя.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на верхних этажах собора, где шли реставрационные работы. Представитель собора Андре Фино сообщил журналистам, что пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени, после чего собор был эвакуирован.

«Ужасный пожар возник в соборе Парижской Богоматери. На месте работают пожарные, мэрия тесно взаимодействует с приходом, чтобы справиться с огнем», — написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.

Она призвала горожан «не нарушать периметр безопасности, установленный вокруг собора».

Около 20.50 по московскому времени очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля собора.

По самой последней информации, огонь перекинулся на несущую конструкцию Нотр-Дама. Об этом заявил представитель собора.

В этом году Нотр-Дам-де-Пари отметил свое 854-летие.