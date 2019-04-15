Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Париж в дыму: загорелся Нотр-Дам-де-Пари 

Рамблер + ещё 10 58 минут назад
В соборе Парижской Богоматери произошел пожар, передает AFP.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео возгорания. На записях видно, как из собора вырываются огромные клубы дыма и открытое пламя.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на верхних этажах собора, где шли реставрационные работы. Представитель собора Андре Фино сообщил журналистам, что пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени, после чего собор был эвакуирован.
«Ужасный пожар возник в соборе Парижской Богоматери. На месте работают пожарные, мэрия тесно взаимодействует с приходом, чтобы справиться с огнем», — написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.
Она призвала горожан «не нарушать периметр безопасности, установленный вокруг собора».
Около 20.50 по московскому времени очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля собора.
По самой последней информации, огонь перекинулся на несущую конструкцию Нотр-Дама. Об этом заявил представитель собора.
В этом году Нотр-Дам-де-Пари отметил свое 854-летие.
Комментарии101
Пожары , Видео , В мире , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО48
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым605
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью126
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны322
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву17
Видео
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
«Конечно, переспала бы»: Бузова унизила бывшего мужа
Шоу-бизнес
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Другое
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью
Украина В мире
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию
Конфликты В мире
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым
Украина В мире
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили
Шоу-бизнес Украина
Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение