Пожар в «Лосином острове» оброс конспирологическими версиями

Огонь в лесу разгорелся в субботу вечером, к утру воскресенья был потушен. Версия руководства «Лосиного острова», на которое ссылается Минприроды , звучит так: лес очищали от сухостоя и деревьев, погибших от короеда, все это было сложено и подготовлено к вывозу, но кто-то облил бревна горючей жидкостью и поджег.

Жители Балашихи , которые могли наблюдать дым от пожара воочию, не верят в это. Скорее всего, кто-то не потушил костер, говорит местный житель Алексей

Алексей, житель Балашихи: «Гораздо правдоподобнее выглядит версия с неосторожным обращением с огнем. „Лосиный остров“, в некоторых частях которого жарят шашлыки, собираются люди различной степени культурности, иногда даже довольно-таки низкой. Что касается поджога, я ума не приложу, кому это могло быть нужно и что в себе несет эта акция».

Впрочем, некоторые восприняли пожар именно как акцию. Через два года начнут прокладывать дублер Щелковского шоссе, часть трассы пройдет по территории «Лосиного острова», из-за чего вырубят десятки гектаров леса. Против этого протестуют экологи, и после пожара в соцсетях возникла версия, что это их рук дело.

Звучали и такие предположения: кто-то, наоборот, хочет скомпрометировать защитников природы. Руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко обе версии отвергает. Он считает, что виноват сам нацпарк, который не контролирует подрядчиков, занимающихся чисткой леса:

Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы Greenpeace: «Ровно год назад мы как раз были в километре от того места, где сейчас случился пожар, и там на местах проведения сплошных санрубок просто чистили лесосеки от порубочных остатков, сжигая их почти без присмотра. Такие вещи могли стать тоже причиной этого пожара. Процентов на 90 я уверен, что это следствие обычного разгильдяйства».

Еще одна версия — древесину подожгли специально, чтобы не тратить деньги на ее вывоз и утилизацию. Но кому принадлежали злополучные бревна? Если рубка шла на участках, выделенных под строительство трассы, то ответственным должен быть Росавтодор, говорит независимый аналитик Дмитрий Адамидов

Дмитрий Адамидов, независимый аналитик: «Собственник, если он уже перевел земли в категорию „когда можно рубить“, то, соответственно, он отрубленное должен утилизировать или куда-то деть. Если это категория промышленная, которая годится для деревообрабатывающей промышленности, для целлюлозно-бумажной, то, конечно, их продают. А так, если это лес низкокачественный или он уже перестоявший, то просто идет в отходы. Тем более на „Лосином острове“ — там лес вообще не предназначен для промышленной эксплуатации».