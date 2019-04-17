Папа Римский поблагодарил пожарных, тушивших Нотр-Дам

Папа Римский Франциск поблагодарил всех пожарных и спасателей, принимавших участие в ликвидации пожара в соборе Парижской Богоматери.

"Я пользуюсь возможностью, чтобы выразить епархиальной общине Парижа, всем парижанам и всему французскому народу мою глубокую привязанность и близость после пожара в соборе Нотр-Дам", — заявил он в ходе традиционной всеобщей аудиенции на площади Святого Петра.

"Я оказался очень огорчен и чувствую близость ко всем вам. Вся Церковь благодарна тем, кто сделал все возможное, даже рискуя жизнью, чтобы спасти базилику. Да благословит их Дева Мария и да поддержит дело восстановления, пусть это будет общий труд во хвалу и славу Божью", — сказал понтифик.

Во вторник глава Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази заявил, что Ватикан готов оказать французским властям квалифицированную помощь в деле восстановления после пожара собора Парижской Богоматери.

По его словам, речь может идти, например, о предоставлении помощи со стороны специалистов Ватиканских музеев.

В этот же день папа Франциск направил послание архиепископу Парижа Мишелю Опети, в котором выразил надежду, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен после сильнейшего пожара и останется знаковым местом веры, поскольку является духовным достоянием Парижа, Франции и всего человечества.