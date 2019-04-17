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Папа Римский поблагодарил пожарных, тушивших Нотр-Дам 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск поблагодарил всех пожарных и спасателей, принимавших участие в ликвидации пожара в соборе Парижской Богоматери.
"Я пользуюсь возможностью, чтобы выразить епархиальной общине Парижа, всем парижанам и всему французскому народу мою глубокую привязанность и близость после пожара в соборе Нотр-Дам", — заявил он в ходе традиционной всеобщей аудиенции на площади Святого Петра.
"Я оказался очень огорчен и чувствую близость ко всем вам. Вся Церковь благодарна тем, кто сделал все возможное, даже рискуя жизнью, чтобы спасти базилику. Да благословит их Дева Мария и да поддержит дело восстановления, пусть это будет общий труд во хвалу и славу Божью", — сказал понтифик.
Во вторник глава Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази заявил, что Ватикан готов оказать французским властям квалифицированную помощь в деле восстановления после пожара собора Парижской Богоматери.
По его словам, речь может идти, например, о предоставлении помощи со стороны специалистов Ватиканских музеев.
В этот же день папа Франциск направил послание архиепископу Парижа Мишелю Опети, в котором выразил надежду, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен после сильнейшего пожара и останется знаковым местом веры, поскольку является духовным достоянием Парижа, Франции и всего человечества.
Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения уцелели. В настоящий момент огонь полностью потушен. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия — случайный характер возгорания.
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Пожары , Происшествия , ФРАНЦИСК , Джанфранко Равази , Генпрокуратура РФ
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