Пожар бушует на шести тысячах «квадратов» в Москве: видео

В настоящее время неизвестно, что находилось внутри складских помещений. Площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров.

Как показано на ролике, из-за сильнейшего пламени небо окрасилось в оранжевый цвет. Также на видео показана работа спасателей.

В настоящее время неизвестно, что находилось внутри складских помещений. Площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров.

«Работает подразделение. Здание двухэтажное, неэксплуатируемое. Возгорание происходит по всей площади 120х50 квадратных метров», — сообщили в МЧС РФ.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.