В настоящее время неизвестно, что находилось внутри складских помещений. Площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров.
Кадры мощного пожара, который охватил склады на улице 3-й Хорошевской, публикует телеканал «Звезда».
Как показано на ролике, из-за сильнейшего пламени небо окрасилось в оранжевый цвет. Также на видео показана работа спасателей.
В настоящее время неизвестно, что находилось внутри складских помещений. Площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров.
«Работает подразделение. Здание двухэтажное, неэксплуатируемое. Возгорание происходит по всей площади 120х50 квадратных метров», — сообщили в МЧС РФ.
Все обстоятельства ЧП устанавливаются.