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Пожар бушует на шести тысячах «квадратов» в Москве: видео 

ТК «Звезда» + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
В настоящее время неизвестно, что находилось внутри складских помещений. Площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров.
Кадры мощного пожара, который охватил склады на улице 3-й Хорошевской, публикует телеканал «Звезда».
Как показано на ролике, из-за сильнейшего пламени небо окрасилось в оранжевый цвет. Также на видео показана работа спасателей.
В настоящее время неизвестно, что находилось внутри складских помещений. Площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров.
«Работает подразделение. Здание двухэтажное, неэксплуатируемое. Возгорание происходит по всей площади 120х50 квадратных метров», — сообщили в МЧС РФ.
Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
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Пожары , Видео , Катастрофы , Погода , ТК "Звезда" , Москва
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