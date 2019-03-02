Глава ГУ МЧС Дагестана выехал на место пожара в селении

"На место пожара в районе выехал начальник ГУ МЧС по республике генерал-майор Казимагамедов", — сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожар произошел в жилых домах в селении в Цумадинском районе Дагестана на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По данным местных властей, к настоящему времени сгорело 11 домов, пожар удалось локализовать.