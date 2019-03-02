Глава управления МЧС по Дагестану Нариман Казимагамедов выехал на место пожара в селении Цумадинского района, где сгорели 11 домов, сообщает пресс-служба ведомства.
"На место пожара в районе выехал начальник ГУ МЧС по республике генерал-майор Казимагамедов", — сообщает пресс-служба МЧС республики.
Пожар произошел в жилых домах в селении в Цумадинском районе Дагестана на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По данным местных властей, к настоящему времени сгорело 11 домов, пожар удалось локализовать.