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Глава ГУ МЧС Дагестана выехал на место пожара в селении 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава управления МЧС по Дагестану Нариман Казимагамедов выехал на место пожара в селении Цумадинского района, где сгорели 11 домов, сообщает пресс-служба ведомства.
"На место пожара в районе выехал начальник ГУ МЧС по республике генерал-майор Казимагамедов", — сообщает пресс-служба МЧС республики.
Пожар произошел в жилых домах в селении в Цумадинском районе Дагестана на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По данным местных властей, к настоящему времени сгорело 11 домов, пожар удалось локализовать.
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Пожары , Нариман Казимагамедов , МЧС , Республика Дагестан
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