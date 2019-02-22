Сотрудников издания «Газета.ру» эвакуировали из-за сообщения о минировании

"Редакция «Газеты.Ru» получила сообщение о «минировании»… После инцидента «Газета.Ru» работает с перебоями. Приносим извинения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники издания были эвакуированы.

Новая волна сообщений и звонков о «минировании» началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.

Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

По оценке ФСБ , только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

В прошлом году по фактам анонимных звонков о «минировании» в Москве было возбуждено более 170 уголовных дел. Найти виновных до сих пор не удалось.