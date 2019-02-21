Пожар на рынке в Нальчике потушен

"В настоящее время пожар полностью потушен, идет проливка. Ориентировочная площадь возгорания составляет около 500 кв. м. Пострадали примерно 10 павильонов, торговавших различными товарами хозяйственно-бытового назначения", — сказал он, добавив, что пострадавших и погибших нет.

Надежин добавил, что предварительной причиной пожара является замыкание электропроводки.

"Предварительно замыкание электропроводки, однако это еще будет устанавливаться", — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают оперативно-следственная группа МВД и пожарная лаборатория, правительственная комиссия и администрация рынка.

Как сообщил журналистам заместитель председателя правительства КБР Владимир Болотоков, причиной возгорания могло также стать неосторожное обращение с огнем. По его словам, в результате пожара "материального ущерба большого нет".

"Материальный ущерб выясняется по четырем павильонам, которые были в центре [пожара]. Сейчас идут работы, связанные с тем, чтобы выяснить причину, а потом уже привести в соответствие эти павильоны, чтобы арендаторы и те, которые работали здесь, могли через определенное время приступить к работе", — сказал он.