Спасатели пока не могут локализовать крупный пожар на заводе в Симферополе

Пожар на заводе пластмасс в Симферополе , площадь которого составляет около 700 кв м, пока не локализован. Об этом журналистам на месте происшествия сообщил помощник начальника ГУ МЧС России по РК Антон Охрименко. "В 10.50 поступило сообщение о том, что в подвале складского помещения на заводе пластмасс произошло возгорание. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через 5 минут, и стало известно, что площадь составляет около 700 кв м. На данный момент сотрудники МЧС еще не локализовали пожар", — рассказал Охрименко. Охрименко отметил, что пожар зафиксирован в подвальном помещении завода, которое, по предварительным данным, было захламлено различными горючими материалами. На данный момент спасатели пытаются залить подвальное помещение пенообразователям с разных сторон. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.