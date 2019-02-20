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Спасатели пока не могут локализовать крупный пожар на заводе в Симферополе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар на заводе пластмасс в Симферополе, площадь которого составляет около 700 кв м, пока не локализован. Об этом журналистам на месте происшествия сообщил помощник начальника ГУ МЧС России по РК Антон Охрименко.
"В 10.50 поступило сообщение о том, что в подвале складского помещения на заводе пластмасс произошло возгорание. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через 5 минут, и стало известно, что площадь составляет около 700 кв м. На данный момент сотрудники МЧС еще не локализовали пожар", — рассказал Охрименко.
Охрименко отметил, что пожар зафиксирован в подвальном помещении завода, которое, по предварительным данным, было захламлено различными горючими материалами. На данный момент спасатели пытаются залить подвальное помещение пенообразователям с разных сторон. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Симферополь
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