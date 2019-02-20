Более 500 человек эвакуировали из общежития в Иркутске из-за пожара

"На момент прибытия первого подразделения из окна комнаты на пятом этаже шел густой дым. В дыму пришлось вскрывать и обходить каждую комнату и проверять на наличие людей. Звеньями газодымозащитной службы из комнат общежития были выведены более 100 человек, позже один из спасенных был доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Всего из здания были эвакуированы более 500 человек", — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано на площади 2 кв. м в течение пяти минут. В ходе проведения проверки установлено, что в комнате, где произошел пожар, вплотную к кровати был установлен обогреватель. От него загорелся матрас и личные вещи. По словам пожарных, тяжелых последствий удалось избежать благодаря сработавшей автоматической пожарной сигнализации и грамотным действиям персонала и проживающих в общежитии.