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В Канаде семеро детей погибли в результате пожара 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция канадского города Галифакс подтвердила гибель семерых детей в результате пожара, вспыхнувшего в одном из домов на юге города, сообщается на сайте муниципального правительства Галифакса.
"Региональная полиция Галифакса и пожарная служба подтверждают гибель семи человек в результате инцидента. По имеющимся данным, все погибшие — это дети из одной семьи", — говорится в заявлении.
Также сообщается, что двое взрослых — женщина и мужчина — сейчас находятся в больнице.
Согласно заявлению, информация о пожаре поступила рано утром по местному времени. Пожар охватил первый и второй этаж дома, пожарным удалось потушить огонь вскоре после прибытия.
Полиция проводит расследование по факту возгорания.
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Пожары , Происшествия , Галифакс , Канада
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