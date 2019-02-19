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Источник: на севере Москвы загорелся автобус полиции 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На севере Москвы из-за короткого замыкания загорелся автобус местного отдела полиции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Источник заявил, что пожар произошёл на Большой Академической улице.
«Загорелся автобус местного отдела полиции. Причина пожара — короткое замыкание в блоке предохранителей», — сказал он.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что площадь возгорания составила 1 кв. метр. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей, никто не пострадал.
Ранее Nation News передавал, что в Хабаровске во время движения загорелся трамвай.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Москва
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