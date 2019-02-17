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В Одессе сожгли машину одесского историка и активиста «евромайдана» 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: facebook.com
Автомобиль одесского историка, активиста "евромайдана" Александра Бабича сожгли в Одессе, сообщил он на своей странице в Facebook в воскресенье.
По его словам, иномарку, припаркованную во дворе жилого дома возле входных дверей, подожгли в воскресенье ночью. В это время мужчина отсутствовал, а о поджоге узнал утром, когда вернулся в Одессу.
"Прилетел домой. Мне ночью сожгли машину. Дом почти не пострадал. Дети живы. Тем, кто это сделал: меня не было в городе. В доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире двое соседей. Если бы не пожарные (спасибо, ребята за 8 минут приехали и отработали), то шесть трупов могло бы быть", — написал он в Facebook.
В полиции случившееся пока не комментируют.
Александр Бабич является известным в Одессе экскурсоводом, историком, выступает против застройки исторического центра Одессы, был местным активистом "евромайдана".
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Пожары , В мире , Происшествия , Украина , Александр Бабич
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