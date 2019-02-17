В Одессе сожгли машину одесского историка и активиста «евромайдана»

Автомобиль одесского историка, активиста "евромайдана" Александра Бабича сожгли в Одессе, сообщил он на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, иномарку, припаркованную во дворе жилого дома возле входных дверей, подожгли в воскресенье ночью. В это время мужчина отсутствовал, а о поджоге узнал утром, когда вернулся в Одессу.

"Прилетел домой. Мне ночью сожгли машину. Дом почти не пострадал. Дети живы. Тем, кто это сделал: меня не было в городе. В доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире двое соседей. Если бы не пожарные (спасибо, ребята за 8 минут приехали и отработали), то шесть трупов могло бы быть", — написал он в Facebook.

В полиции случившееся пока не комментируют.

Александр Бабич является известным в Одессе экскурсоводом, историком, выступает против застройки исторического центра Одессы, был местным активистом "евромайдана".