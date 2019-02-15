Мужчина разозлился на ворчание матери и сжег общую квартиру

Сингапуре мужчину, устроившего пожар в квартире, где он проживал с матерью и братом, приговорили к тюремному заключению. Как сообщает издание The Straits Times, поджигатель хотел проучить родственницу за то, что она ворчала.

Инцидент произошел 7 сентября. Накануне мать отчитала 37-летнего Рослана (Roslan) за то, что он отказался позаботиться о ней. На следующий день около 14:30 по местному времени он столкнулся с матерью и младшим братом у входа, те направлялись в больницу из-за плохого самочувствия женщины.

Рослан поднялся в квартиру на четвертом этаже, поджег гардероб с вещами родственников и положил горящую бумагу на кровать матери. Вскоре он покинул здание из-за дыма.

Примерно через 20 минут после поджога пламя переметнулось на квартиру соседа. Тот попытался потушить огонь, но не смог. Тогда мужчина выбежал из дома вместе со своей семьей и позвонил в полицию. Вскоре стражи порядка и пожарные прибыли на место и эвакуировали остальных жильцов.

Около 15:40 к дому подъехала мать Рослана. При виде пожара она потеряла сознание, и ее снова доставили в больницу. Также госпитализировать пришлось одного из жителей дома, отравившегося продуктами горения. Их медицинские расходы составили 300 сингапурских долларов (14,7 тысячи рублей).

Поджигатель сдался полиции в тот же день.

По оценкам экспертов, ущерб от пожара составил примерно 31 тысячу сингапурских долларов (1,5 миллиона рублей). В четверг, 14 февраля, Рослана приговорили к пяти годам лишения свободы.